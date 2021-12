Os municípios de São Gabriel do Oeste e Camapuã receberam, na última segunda-feira (20) etilômetros que foram entregues pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) para a Polícia Militar local e que serão utilizados em operações Lei Seca.

Os equipamentos foram entregues durante solenidade de inauguração das obras de revitalização das agências nas duas cidades e segundo o chefe de fiscalização do Detran-MS, Otílio Ruben Ajala Junior, como órgão responsável pela segurança viária no Estado, o Departamento trabalha em conjunto com todas as forças de segurança e está realizando agora a modernização dessas unidades com novos etilômetros. “Estamos doando para as forças de segurança, etilômetros de última geração que detectam o teor alcoólico sem necessidade de contato. É um avanço muito grande para a segurança do cidadão e para o nosso trânsito”, ressaltou o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade.

A entrega oficial faz parte de um cronograma que visa atender o Estado com 100 aparelhos adquiridos pelo Detran.