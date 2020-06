O diretor-presidente do órgão, Rudel Trindade, ressalta que, através do site, os clientes podem agendar seu atendimento com horário marcado, sem sair de casa. “Além disso, caso tenham alguma dúvida sobre os prazos ou serviços, temos o canal Fale Conosco disponível para todos. ”, comenta.

Detran Digital

Por meio do site é possível emitir a guia para pagar seu licenciamento e imprimi-lo da sua casa, consultar e recorrer de multas, iniciar o processo para habilitação definitiva ou solicitar a renovação e optar por receber o documento em casa. Além disso, é possível emitir boletos de débitos do seu veículo e pagá-los através dos aplicativos bancários.

O atendimento volta ao normal na próxima segunda-feira (15.6). Contato através do call center pelo telefone (67) 3368-0500