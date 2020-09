Agências do Detran-MS estarão de portas fechadas nesta segunda-feira (7) em função do feriado de Independência do Brasil. Os feriados de 2020 foram publicados em decretos pelo Governo do Estado no início deste ano. Os atendimentos voltam ao normal na terça-feira (8)

Detran Digital

Através do site é possível emitir a guia para pagar seu licenciamento, consultar e recorrer de multas, iniciar o processo para habilitação definitiva ou solicitar a renovação, emitir boletos de débitos do seu veículo e pagá-los através dos aplicativos bancários.

Em caso de dúvidas a população pode entrar em contato através do Call Center pelo (67) 3368-0500.