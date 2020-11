O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), participou do 5º Encontro Nacional de Educadores, na manhã desta sexta-feira (20). O evento aconteceu por meio de uma live realizada na página oficial do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) e tratou sobre “Dores e Remédios das Regiões” durante a pandemia.

A diretora de Educação do Detran-MS, Elijane Coelho, foi responsável pela apresentação dos problemas e soluções da região Centro-Oeste, incluindo o Mato Grosso do Sul. “O que ficou bem claro para todos os órgãos de trânsito é que adaptações precisaram ser feitas por conta do ano atípico que enfrentamos”, comenta.

Em sua apresentação ainda, ela explanou que as principais dificuldades enfrentadas foram a suspensão das atividades presenciais, como cursos, palestras, campanhas, ações, assim como a suspensão das aulas nas escolas e a demanda reprimida em cursos de formação de condutores. “A virtualização das atividades foi a principal solução alcançada durante esse ano atípico”, ressalta a diretora de Educação.

Elijane destaca que o Detran-MS e os estados vizinhos buscaram a modernização em seus serviços assim como as ações realizadas pelas equipes de educação. “Uma série de lives, estímulo às mídias espontâneas e campanhas publicitárias foram realizadas durante esse ano, com o intuito de alcançar o público, que em outro momento, estaria presente em atividades”, frisa.

Além dos vídeos educativos e de conscientização no trânsito, durante a pandemia as equipes de Educação aderiram a modalidade virtual, implementando o ensino remoto para condutores de 1º habilitação e outros cursos remotos. Em Mato Grosso do Sul foi criado um projeto interno para capacitação de procedimentos realizados pelos servidores, o Detran Qualifica.

“Após identificar que o projeto foi bem aderido pelos servidores, agora o intuito é usar essa ferramenta para o público externo em projetos futuros como palestras em vídeo”, finaliza.