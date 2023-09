Detran reforça atuação de equipes na recuperação de danos provocados por temporal em Corumbá

Depois das fortes chuvas e ventos que provocaram diversos prejuízos na cidade de Corumbá, equipes do Detran-MS estão a caminho para reforçar as equipes do Governo do Estado que já estão na cidade auxiliando na redução dos danos provocados pelo temporal que registrou ventos de mais de 100 km/h.

“Desde ontem nosso governador Eduardo Riedel está mobilizando equipes de diversos segmentos para amenizar os danos provocados pela chuva em Corumbá. O Detran está enviando equipes para somar nessa missão. São agentes de fiscalização e técnicos que irão atuar para recuperação dos semáforos. Porque a visão do Detran-MS não é só implantar sinalização, mas também atuar para que esses equipamentos cumpram sua principal missão que é preservar vidas”, afirma o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade.

A tempestade destelhou casos e escolas, derrubou árvores, deixou casas sem energia elétrica, embarcações deslocadas e danificou equipamentos de sinalização semafórica.

O chefe da fiscalização do Detran-MS, Ruben Ajala, reforça a missão da equipe. “Garantir a fluidez no trânsito, apoiar as equipes que irão reestabelecer a sinalização viária da cidade e auxiliar a população no que for possível”.

Além de agentes de fiscalização, o Detran está enviando técnicos que irão atuar para recuperar os equipamentos. A equipe técnica está a caminho com todo aparato necessário para reposição de grupo focal, postes, botoeiras e cabos.

Rodrigo Maia e Mireli Obando, Detran-MS

Fotos: Rodrigo Maia