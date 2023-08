Devido à demora da prefeitura, skatistas decidem realizar obras no Horto Florestal

Com obras de revitalização do Horto Florestal paralisadas, skatistas e população decidem fazer por conta própria os reparos necessários na área da pista de skate do local. O auxiliar administrativo e skatista desde 2002, Luciano Daniel da Silva, publicou nas suas redes sociais o chamado para reformar a pista.

No post, Luciano pede ajuda para realizar um mutirão de reforma, mesmo que paliativa, para passar massa corrida, lixar, lavar e pintar a pista, assim como também chamou artistas grafiteiros para deixar o espaço com mais arte e cor. “A finalidade é reviver a cena local e ter de volta esse espaço que faz parte da minha vida e de tantas outras”, escreveu o auxiliar administrativo.

O skatista relata que conheceu a pista antes mesmo de começar a andar de skate, e desde sempre o esporte era muito praticado no local. Luciano comenta que desde essa época, no início dos anos 2000, falavam de reformar a pista.

“Até fizeram mais um obstáculo lá e melhoraram algumas coisas, mas sempre foi pelos próprios skatistas, com recursos próprios”, relembra. O auxiliar administrativo ainda informa que vários contatos já foram feitos com a prefeitura, vereadores e deputados, mas aponta que o skate, assim como outros esportes, “só tem valor e recebem promessas de melhoras em época de eleições”.

Devido a este fator, o skatista decidiu publicar em suas redes sociais o chamado para o mutirão, e recebeu muito apoio, de outras pessoas ligadas ao esporte e da população em geral. Luciano comenta que as reformas devem começar no próximo mês, em setembro, e muitos já se prontificaram em ajudar financeiramente ou com mão de obra.

“A iniciativa de melhorar o Horto é a mesma tomada com todas as pistas de Campo Grande, não há uma pista nessa cidade que não esteja nas mesmas condições dessa do Horto. Necessidade de manter o lugar minimamente bom para a prática do skate, manter o lugar movimentar e a cultura do esporte viva”, diz o organizador da ação.

Entre as melhorias que o local precisa, Luciano aponta não só questões relacionadas diretamente à prática do esporte, como chão ruim e buracos, mas também denuncia a sujeita, falta de iluminação e segurança no Horto.

A equipe do Correio do Estado esteve no local, que estava fechado para o público. Segundo o skatista, há poucas semanas a prática do esporte estava proibida na pista, por estar abandonada.

O Horto Florestal foi reaberto em 2021, após passar por reformas, no entanto, desde o ano passado precisa de uma revitalização. Em janeiro deste ano, o local estava entre os 23 pontos com obras paralisadas na Capital.

Na ocasião, o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos do município, Domingos Sahib Neto, disse que não tinha tempo para falar com a reportagem e a assessoria da prefeitura não informou sobre o andamento das obras. Atualmente, o portal de obras da prefeitura está inativo, e não há como consultar como está situação das obras da cidade.