Rio Aquidauana sofre com a seca e nível do rio está em 1.89 metros. O coordenador da Defesa Civil de Aquidauana, Mario Ravaglia, informou que a baixa se deve à falta de chuvas. Com a seca que assola MS o rio fica na “caixa” causando danos ambientais região de Aquidauana. A expectativa é que setembro tenha chuva para que o rio volte a apresentar nível normal de profundidade.