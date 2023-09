Devido ao feriado da Independência, ALEMS terá ponto facultativo na sexta-feira

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) declarou ponto facultativo no Parlamento no dia 8 deste mês, próxima sexta-feira. A decisão consta no Ato 593/2023, publicado pelo presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro (PP), na edição desta segunda-feira (4) no Diário Oficial do Parlamento.

O ponto facultativo é decorrente do feriado nacional do dia 7 de setembro (quinta-feira), em comemoração da Independência do Brasil. A decisão não afeta a prestação dos serviços considerados essenciais.

A ALEMS funciona normalmente nesta semana, até a quarta-feira, dia 6. Na próxima segunda-feira, dia 11, retorna o expediente normal, com abertura à participação nas atividades. As sessões ordinárias da Casa de Leis são realizadas às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h.