DOURADOS-MS (Correspondente) – A PRF apreendeu na noite da última sexta-feira (4) 203 notas falsas de cinquenta reais num veículo Ford Ecosport no Km 267 da BR 163. O motorista confessou ter adquirido as notas na cidade de Ponta Porã/MS, não informando o nome da pessoa que o vendeu, apenas afirmando ter pago dez reais por cada cédula falsa. Já o passageiro disse que apenas o acompanhava. Os envolvidos foram encaminhados para a Polícia Judiciária local, juntamente com as notas falsas e o veículo.