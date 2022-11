A Secretaria de Estado de Saúde (SES), em parceria com a Secretaria Municipal de Campo Grande e o Ministério da Saúde, realiza nesta quinta-feira (17), às 9 horas, o ‘Dia D’ de Combate ao Aedes aegypti, no Parque Olímpico Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. A ação tem como objetivo chamar atenção da população quanto a Dengue, Zika e Chikungunya.

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Flávio Britto, a população precisa estar atenta quanto as arboviroses. “É preciso que todos nós reservemos pelo menos 15 minutos para cuidar da nossa casa, dos nossos quintais. Toda a comunidade precisa estar engajada, 80% dos reservatórios do mosquito estão na nossa casa. Não deixe água parada, o período das chuvas retornou e nós precisamos ficar mais atentos. Infelizmente, a Dengue continua fazendo vítimas no nosso Estado”.

Para o assessor militar na SES, Coronel Marcello Frahia, é preciso haver união de forças nas ações de prevenção contra a Dengue e as demais doenças. “O poder público tem realizado diversas ações no combate ao mosquito e também na conscientização sobre a doença. Queremos que a população faça a sua parte, seja na sua casa ou no local de trabalho, mantendo os ambientes limpos e longe da proliferação do mosquito transmissor”.

O coordenador estadual de Controle de Vetores da SES, Mauro Lucio Rosa, destaca que diversas instituições deverão participar da ação do ‘Dia D’ de Combate ao Aedes aegypti. “Ao todo, mais de 20 instituições estarão conosco nesta campanha de conscientização no Parque Ayrton Senna. Nós teremos diversas instituições como o Rotary, SESC, SENAC, Ordem dos Advogados do Brasil, Secional de Mato Grosso do Sul, APAE/IPED, Corpo de Bombeiros Militar, Solurb, Polícia Militar Ambiental, escolas particulares, acadêmicos de universidades, além de instituições do município de Campo Grande e do Governo do Estado”.

Veja a lista completa

Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande (Sectur): Grupo musical Quinteto e amostras de artesanatos;

Centro de Controle de Zoonoses (CCZ): Estande de fauna Sinantrópica; Equipe de educação em saúde e feira de animais para doação;

Hospital do Amor: Estande de orientação de prevenção a exames para as mulheres;

Hospital São Julião: Estande de enfermagem para realização de exames glicemia e aferição de pressão arterial, equipe de acadêmicos da UCDB;

Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro): Estande de orientação sobre serviços oferecidos pelas incubadoras;

Guarda Civil Metropolitana: efetivo trânsito, ambiental e banda;

Escolas particulares: alunos com aula passeio no evento;

Polícia Militar Ambiental: efetivo de militares e amostra dos animais taxidermizados pelos Florestinhas;

SOLURB: Estande apresentação e orientação sobre resíduos e coleta seletiva;

Corpo de Bombeiros: efetivo militares, viatura resgate, drone e possibilidade de amostra da escada Magirus;

Casa da Mulher Brasileira: balcão de informações e orientações;

Subsecretaria de Apoio a Cidadania: corte de cabelo e massagens;

SAS: participação e orientação;

SUASC: apoio divulgação e informações (lideranças comunitárias);

SEMED: aula passeio (alunos) e divulgação de ações na escola do Programa Colaborador Voluntário;

OAB/MS;

SESC: participação e orientações informativas;

LIONS: estande de informação e divulgação;

ROTARY: participação e orientação;

APAE/IPED: estande se orientação ;

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur): orientação e distribuição de mudas;

ACICG;

CDL;

SENAC.

Arboviroses

O combate ao mosquito Aedes aegypti é de extrema importância. Além da Dengue, o mosquito também é responsável pela transmissão de duas graves enfermidades: a Zika e a Febre do Chikungunya.

Para controlar a proliferação do mosquito é preciso evitar água parada, em qualquer época do ano, mantendo bem tampado tonéis, caixas e barris de água, caixas d’agua; acondicionar pneus em locais cobertos; remover galhos e folhas de calhas; não deixar água acumulada sobre a laje; encher pratinhos de vasos com areia até a borda ou lavá-los uma vez por semana e fazer sempre a manutenção de piscinas.

Além disso, é importante trocar água dos vasos e plantas aquáticas uma vez por semana; colocar lixos em sacos plásticos em lixeiras fechadas; fechar bem os sacos de lixo e não deixar ao alcance de animais; manter garrafas de vidro e latinhas de boca para baixo; tampar ralos; catar sacos plásticos e lixo do quintal, entre outras medidas que impeçam o acúmulo de água e de sujeiras.

A Secretaria de Estado de Saúde tem realizado ao longo do ano capacitação juntos aos 79 municípios seja na parte epidemiológica quanto na parte de vetores do Governo do Estado.

Rodson Lima, SES

Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília