Dia das Mães deve injetar R$ 145 milhões em Campo Grande, valor 60% maior que em 2022

O Dia das Mães é definitivamente uma das principais datas comemorativas do calendário festivo do país. Festejar e dar presentes é tradição e as comemorações e demonstrações de afeto por meio dos presentes para esse público devem injetar R$ 145.059.666,00 na economia de Campo Grande. Os dados são da Pesquisa Sazonal de Intenção de Compras do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS (IPF-MS) e do Sebrae MS.

Os valores são divididos em R$ 71.974.285,00 em compras de presentes e R$ 73.085.381,00 em comemorações. A expectativa é 60% maior que do ano passado, quando se prospectou a venda de R$ 87.462.285,00 em presentes e comemorações (com atualização do IPCA).

“Esta é uma das datas mais fortes do varejo e a expectativa de vendas é excelente. São mais de R$ 145 milhões que devem movimentar a economia fortalecendo toda uma cadeia”, disse o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila.

Uma excelente notícia é que 64,31% dos consumidores pretendem pagar à vista pelos presentes e pelas comemorações. Outros 35,48% vão utilizar algum tipo de parcelamento (cartão ou boleto).

Roupas (27,75%), perfumes e cosméticos (21,17%), calçados (16,74%), bolsas e acessórios (13,23%) e flores (6,87%) estão na lista de presentes.

A analista de sistema Ana Maria de Souza já sabe o que vai dar de presente para sua mãe. “A minha mãe está querendo uma bolsa nova, então vou comprar a bolsa que ela tanto quer. Também vou dar um presente para a minha avó. Estou na dúvida entre dar um kit de hidratantes ou flores”.

O gasto médio previsto para a compra de presentes é de R$ 221,17, já para comemorar a data, os filhos disseram que devem investir em média R$ 219,22.

Os dados da pesquisa IPF-MS e do Sebrae tem uma margem de confiança de 5% a 7%. Foram ouvidos 1.981 consumidores entre os dias 27 de março e 2 de abril, nos municípios de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Bonito e Corumbá/Ladário e Três Lagoas.

Confira a pesquisa na íntegra do Dia das Mães MS 2023:

http://www.fecomercio-ms.com.br/wp-content/uploads/2023/04/Dia-das-Maes-MS-2023.pdf