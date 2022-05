A Feira Cultural na Praça Bolívia retorna neste domingo (8)- dia das mães- para a edição de maio, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

Já estão confirmadas 25 atrações entre apresentações musicais, exibições de dança e muito mais. O público ainda poderá se deliciar com as opções de gastronomia típicas da região de fronteira, além de procurar o presente ideal entre as diversas barracas de artesanato.

No quesito musical, as opções agradam a todos os gostos. Haverá apresentações de MPB, forró, pop rock, polca – incluindo um solo de harpa –, músicas latinas e autorais dos artistas de MS.

A arte da dança também estará presente, com exibições da Cia. Rosa de Fogo, Grupo Dandara, Ana Flávia Paes (dança cigana) e Lisa Lima (dança do ventre). A Feira Cultural tem espaço ainda para a literatura, com Emília Leal e Ana Cabral fazendo a leitura de um poema e o momento poético de Thiago Moura, que apresentará uma pequena peça de teatro para a criançada.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas, destaca a importância de manter o espaço no Bairro Coophafé ativo, após um intervalo entre dezembro e abril sem atividades.

“A Praça Bolívia já está no coração dos campo-grandenses e foi muito importante retomar a feira junto à Associação da Colônia Boliviana. É sempre uma ótima oportunidade para empreendedores locais divulgarem seus produtos e, neste domingo, também para que filhos e filhas venham comemorar com suas mães esse dia tão especial”.

A próxima edição já está confirmada e será no dia 12 de junho, ocasião perfeita para que os casais da Capital comemorem o Dia dos Namorados com muita cultura e diversão.

Serviço:

A Praça da Bolívia fica localizada no Bairro Coophafé, esquina entre a Rua das Garças e a Rua Barão da Torre. As atrações da Feira começam às 9h e seguem até as 14h30, neste domingo (8).

Acompanhe as informações sobre todos os eventos culturais da cidade pelas redes sociais da @secturcg no Facebook e Instagram.