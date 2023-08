DIA DO ADVOGADO: Os defensores do Direito!

O dia do defensor dos direitos, comemorado no dia 11 de agosto, não poderia passar em branco pela equipe de redação da BOCA DO POVO. Por isso preparamos uma reportagem especial em comemoração ao Dia do Advogado, pois acreditamos nesses profissionais que trabalham em defesa da justiça e da Lei.

O advogado é um profissional que “presta assistência jurídica, defendendo os interesses de seus clientes diante da justiça”, pois advogar “é a ação de pleitear em juízo”. Os advogados ganharam dois dias em comemoração ao seu trabalho: o primeiro, em alusão ao dia 11 de agosto de 1827, quando Dom Pedro I implantou as primeiras Faculdades de Direito do Brasil, em São Paulo e Olinda (PE); e o segundo, relembrando o dia 1º de março de 1828, quando efetivamente foi instalado o primeiro curso jurídico no país, no Mosteiro de São Francisco.

E para trazer esta celebração ao nosso âmbito local, selecionamos uma lista com os melhores advogados e Juristas de Mato Grosso do Sul, inclusive com muitos deles aparecendo no ranking nacional de melhores advogados do Brasil!

Dr. Félix Jayme Nunes da Cunha, conhecido por lutar pelos valores mais fundamentais da nossa sociedade.

Dr. Christopher Pinho Ferro Scapinelli, profissional ético e talentoso.

Dr. Ernesto Borges, o sonho de todo advogado novo é trabalhar e aprender com ele, um expert em advocacia.

Dr. Walter Carneiro Júnior, um profissional brilhante na área e com destaque em todo o Estado, principalmente pelos relevantes serviços prestados ao poder público estadual.

Ex-juiz de direito Dr. Paulo Tadeu Haendchen e juiz eleitoral de Mato Grosso do Sul, um profissional sensacional. Recebeu da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Mato Grosso do Sul, a Medalha Heitor Medeiro, mais alta distinção daquela instituição.

Dr. Gervásio Oliveira, ex-vice-presidente da OAB/MS, advogado há 36 anos; palestrante nas áreas de Direito Civil, Agrário, Meio Ambiente e Tributário; ex-professor de Direito Civil e Direito Agrário na FUCMAT/UCDB, integrou o Tribuna Administrativa Tributária do Estado de MS (TAT); consultor jurídico de inúmeras entidades, inclusive a nível nacional. Admirado e querido por toda a classe advocatícia do Estado.

A Família Nelson Trad, berço de grandes Juristas. Dr. Fabio Trad, que também é ex-presidente da AOB/MS. Dra. Fátima Trad e seu filho o vereador Otavio Trad. “Sinto-me orgulhosa e feliz pelos bons exemplos do meu pai como jurista, por todo tempo que ele dedicou a essa carreira, por sua ética e nobreza. Seu legado influenciou nossa família e hoje tenho a honra de estar à frente do Escritório Nelson Trad Advocacia, que há de permanecer mesmo além de minha trajetória”, disse a Dra Fátima Trad que é mãe do vereador Otávio Trad.

Dr. Rodolfo Evaristo Teixeira, dedicado e honrado, um advogado que enaltece a advocacia no Estado. Dr. Osni Moreira de Souza, especialista em consultoria Jurídica em todas as áreas.

As poderosas advogadas com destaque nacional, Dra. Jacqueline Hildebrand Romero e Dra. Isabela Albieri. Talento e com elas mesmo.

A esses grandes nomes e a todos os outros profissionais do direito que lutam pela Justiça e o bem-estar dos cidadãos sul-mato-grossenses a equipe da revista BOCA DO POVO envia os parabéns, saudando-os pelo dia especial!

*Por William Farias Pereira