Sessão alusiva ao Dia do Esporte Amador será realizada na próxima segunda-feira (5), a partir das 9h, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). O evento é proposto pelo deputado Jamilson Name (PSDB), autor da Lei 5.333, de 22 de abril de 2019 , que incluiu a data no Calendário Oficial de Eventos do Estado.

Na solenidade será outorgada a Medalha do Mérito Legislativo Desportivo, contida na Resolução 75/2015 , destinada a homenagear esportistas e cidadãos que tenham prestado relevantes serviços, para o incentivo do esporte em Mato Grosso do Sul. O deputado Jamilson Name explica o objetivo da outorga da honraria durante o evento. “Prestar esta justa homenagem aos esportistas e cidadãos que fomentaram e incentivaram o esporte em nosso Estado”, justifica o parlamentar.