No dia 28 de junho (domingo), é comemorado no mundo inteiro o Dia do Orgulho LGBTQ. Nos últimos anos, a comunidade conseguiu algumas conquistas, como o direito ao nome social para pessoas trans, a união civil, a criminalização da LGBTfobia e recentemente a liberação para doação de sangue, mas ainda enfrenta muitas dificuldades para ter seus direitos reconhecidos. Para marcar a data, serão realizados diversos eventos online neste final de semana, para debater sobre as lutas e desafios, avaliar as conquistas recentes e o que ainda falta.