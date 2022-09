A PGE colabora no desenvolvimento de políticas públicas, é o grande escritório de advocacia do ente público, Estado de Mato Grosso do Sul.

Para Ana Carolina Ali Garcia, Procuradora-Geral do Estado: “O trabalho do Procurador do Estado está presente na vida de cada cidadão sul-mato-grossense. Ao atuarmos em juízo em nome do Estado, defendemos o interesse público, o patrimônio público, aquilo que é de todos e para todos. Ao prestarmos o assessoramento e a consultoria jurídica a toda administração pública, auxiliamos na construção de políticas públicas, no controle da legalidade dos atos administrativos e na tomada de decisões adequadas que vão impactar a vida de milhares de pessoas”. Ela concluiu que “as missões dos Procuradores do Estado remetem à Justiça, à defesa dos ideais republicanos e democráticos, à segurança jurídica, à probidade e à efetividade das políticas públicas. E credita o “fortalecimento institucional da PGE e os resultados alcançados à atuação de cada Procurador e Procuradora do Estado que durante os seus ofícios entregam as forças físicas e intelectuais necessárias ao enfretamento de temas complexos que marcam o nosso tempo e à pacificação de conflitos, cada vez mais específicos e que demandam preparo, visão inovadora e a busca de métodos adequados à solução de conflitos”.

Os procuradores do Estado atuam tanto no consultivo quanto no contencioso, judicial e administrativo, em demandas de interesse do nosso Estado. Exercemos o assessoramento jurídico do gestor, orientando na tomada de decisão e na prática de atos administrativos, com foco na constitucionalidade e na legalidade. Com isso, evitamos a judicialização e contribuímos para a adequação das políticas públicas (saúde, segurança, educação, regulação de serviços públicos, compras públicas, infraestrutura, por exemplo). No campo contencioso, atuamos nos processos administrativos em que o Estado é parte e também nas ações judiciais em que ele ou suas autoridades figurem como réu ou interessado ou, ainda, propondo ações em nome do Estado na qualidade de autor.