No dia 28 de outubro é comemorado o Dia do Servidor Público, data dedicada aos profissionais que se colocam à disposição da população, em diversos campos de atuação – segurança pública, educação, saúde e auxiliam a escrever a história de cada estado e município do Brasil.

Em Mato Grosso do Sul, uma das contribuições desses profissionais é a criação da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), o maior e melhor plano de saúde de Mato Grosso do Sul, nascida do sonho de oferecer aos servidores públicos assistência médica de qualidade ao mesmo tempo em que priorizaria o atendimento humanizado.

Hoje, a Cassems se orgulha de cuidar de quem cuida de Mato Grosso do Sul. Inspirada pela ousadia desses profissionais, a Caixa dos Servidores não para de evoluir e inovar para oferecer aos servidores públicos o que há de melhor em assistência à saúde.

E coleciona algumas conquistas, entre elas está a 16ª colocação entre as melhores e maiores empresas de saúde do Brasil no ranking publicado em setembro pela Revista Exame – Edição Melhores & Maiores 2022. Reconhecimento que nas palavras do presidente da Cassems Ricardo Ayache, “é resultado que se reflete não apenas no cuidado de beneficiários, mas também para toda a população sul-mato-grossense e que demonstra a força desses profissionais”.

Ainda em 2022, a Cassems entregou a nova Clínica da Família de Campo Grande, espaço inovador e que resgata o cuidado integral oferecendo atenção primária à saúde. A unidade foi selecionada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e passou a integrar o Projeto Cuidado Integral à Saúde desenvolvido em colaboração com o Institute for HealthCare Improvement (IHI), Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade – SBMFC e Hospital Alemão Oswaldo Cruz – HAOC.

Também está em andamento a ampliação do Hospital Cassems de Campo Grande, que em outubro comemora seis anos de assistência à saúde, e passará a contar com 140 leitos oferecendo mais conforto e acolhimento para beneficiários e pacientes. Aliás, a unidade hospitalar abriga uma vitória para a população sul-mato-grossense que está na luta contra o câncer, ao realizar com sucesso o primeiro transplante de medula óssea de Mato Grosso do Sul, reduzindo a distância entre o tratamento e os pacientes ampliando as possibilidades do cuidado pela rede familiar.

Cumprindo a meta de levar assistência de saúde de qualidade para beneficiários da Caixa dos Servidores em Mato Grosso do Sul, também tem a assinatura dos servidores estaduais a ampliação e modernização do Hospital Cassems de Aquidauana. A unidade hospitalar que é referência em saúde e atendimento de qualidade na região pantaneira conta com 8 consultórios, reforma nos apartamentos, salas de Tomografia, Raio-X e Mamografia totalmente reestruturadas, além da construção de uma sala de Ressonância Magnética e uma miniestação de tratamento de água.

A segunda maior região de Mato Grosso do Sul também será contemplada, isso porque está em fase de conclusão e previsto para ocorrer no primeiro semestre de 2023 a entrega do novo Hospital Cassems de Dourados – o maior da rede e que terá 160 leitos hospitalares. A unidade hospitalar está sendo preparada para ser um centro de referência em saúde, com projeto arquitetônico moderno e sustentável para levar atendimento humanizado. Tudo isso, para cuidar ainda mais da saúde do beneficiário.