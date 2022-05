O povo está com Bolsonaro. Este domingo (1) ficou marcado em Campo Grande e na cidade de Dourados por mais uma manifestação em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado estadual Coronel David, também do PL marcou a sua presença na segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul. Ao lado da população, Coronel David participou de uma carreata, conversou com apoiadores e reforçou seu apoio ao presidente na disputa das eleições de 2022. “Foi um momento marcante e importante para reforçar o patriotismo e o apoio incondicional que o sul-mato-grosssense tem ao nosso presidente. O Dia do Trabalhador ficou marcado pela luta da liberdade, em defesa da Constituição Federal e em prol da liberdade e da democracia. O Brasil está com Bolsonaro”, destacou David.

APOIO NA CAPITAL

Em Campo Grande, a equipe de Coronel David representou o parlamentar e passou a manhã toda adesivando carros em diversos pontos da avenida Afonso Pena e sentiu de perto o apoio ao presidente, juntamente com mais de 800 veículos que fizeram uma carreata pedindo pela liberdade, pela democracia e principalmente respeito à Constituição Federal.

BRASIL COM BOLSONARO

Os movimentos populares ocorreram em todas as capitais do Brasil. “O apoio popular ao presidente foi livre, espontâneo e expressivo. As pessoas foram às ruas e aderiram ao movimento, afinal é preciso fortalecer ainda mais a política de Governo desenvolvida pelo presidente. Sempre estaremos a frente, principalmente para eliminar alguns dogmas disseminados pela esquerda no Brasil”, finalizou o parlamentar.