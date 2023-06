Dia dos Namorados movimenta venda de flores: produto enfrenta desafio de transporte no Brasil

Considerada a segunda data mais importante para o setor brasileiro de flores, atrás apenas do Dia das Mães, o Dia dos Namorados já movimenta o comércio. Segundo o Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor), a estimativa é de que as vendas tenham um crescimento entre 10% e 15% na comparação com o ano passado.

No entanto, o transporte de flores, especialmente em um país tropical e de dimensões continentais como o Brasil, exige alto preparo. Raphael Kanzler, da Thermo Star, indústria brasileira especializada em soluções de refrigeração para transportes, destaca que um dos grandes fatores que prejudicam a vida útil das plantas é a falta de cuidado adequado na logística. “O transporte de flores realizado sem controle de temperatura, irá acarretar perdas, como flores murchas, queimadas e mortas. O transporte de folhagens verdes não é tão sensível, porém, com o controle de temperatura, também trará uma vida útil maior para este tipo de planta”, diz.

Veículos que realizam transporte do gênero precisam do equipamento adequado de refrigeração, que mantenham a mesma temperatura durante todo o trajeto. “Um dos segredos para o transporte de flores é a menor oscilação de temperatura possível. Para isso, são necessários uma carroceria e um equipamento de refrigeração bem dimensionados”, diz o especialista. Os modelos da Thermo Star indicados para o transporte de Flores são: TSA 30, TSA 30 SLIM, TSA/TSE 40 e 50 e TS 980 de acordo com o tipo do veículo e tamanho da carroceria.

Ainda de acordo com o especialista da Thermo Star, o transporte de flores pode variar de

2 ºC a 25 ºC, dependendo do tipo de flor ou folhagem. As rosas, por exemplo, são transportadas em temperaturas de 4 ºC a 10 ºC. Para folhagens comuns e outras flores, a indicação é que a temperatura se mantenha entre 16 ºC e 22 ºC. Manter a temperatura ideal irá preservar a integridade e beleza da planta.

Tipo de carroceria influencia no transporte

Veículos mais compridos e com carroceria mais alta são mais comuns no mercado de logística de flores, por conta da garantia de espaço, enquanto o peso não é um problema no transporte. Manter o produto protegido é, portanto, o maior cuidado para que as flores cheguem intactas ao destino e na mão do consumidor. “As carrocerias devem ter, no mínimo, isolamento de 50 milímetros, para evitar a troca de temperatura em excesso com o ambiente externo”, finaliza.

O Brasil, hoje, produz mais de 2,5 mil espécies de flores e o Dia das Mães, junto com o Dia dos Namorados, representa 40% do faturamento anual do segmento. De acordo com o IBGE, existem atualmente 8 mil produtores de flores e de plantas ornamentais no país.