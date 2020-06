O Dia dos Namorados deste ano, será comemorado de uma maneira diferente. Sem poder ir para restaurantes, hotéis ou cinemas devido à pandemia do novo coronavírus, então os casais terão que se reinventar e celebrar a data em casa mesmo. A mudança de comportamento, no entanto, não quer dizer que a data será menos romântica.

Uma das opções para inovar a comemoração em casa é fazer um spa romântico com o parceiro, ideal para sair da rotina e demonstrar carinho com a pessoa amada em tempos de isolamento social. O spa romântico pode ser ainda mais intimista com uma playlist com as músicas favoritas do casal de trilha sonora, velas aromáticas e um ambiente confortável para a sessão de cuidados.

Escolha um cantinho aconchegante e calmo da casa. Coloque a trilha sonora do casal ao fundo, deixe as luzes baixas e acrescente velas aromáticas e incensos. Os elementos farão com que tudo fique relaxante e o ambiente agradável, pronto para a sessão de cuidados.

Para fechar o momento entre namorados, nada melhor que um brinde entre os dois ou um jantar romântico, que pode ter sido encomendado ou feito pelo casal.