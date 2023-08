Dia dos Pais: 51% dos clientes vão presentear e roupa é o item preferido

Dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio (IPF-MS) apontam que 51,54% dos entrevistados pretendem presentear no Dia dos Pais.

De acordo com a pesquisa, roupa (44,07%) é o item preferido para presentear pais, padrastos, namorados, filhos e avôs. Perfume (23,41%), calçados (21,55%), carteira/mochila/acessórios (8,13%), relógios/joias (5,39%) e eletrônicos (3,72%) também entram na lista dos presentes mais procurados.

Roupa é o presente preferido para presentear no Dia dos Pais. Crédito: Gerson Oliveira/Arquivo

Conforme apurado pelo Correio do Estado, o movimento no centro de Campo Grande está intenso na manhã deste sábado (12), véspera de Dia dos Pais. Grande parte dos consumidores deixaram para comprar o presente de última hora.

O gasto médio com presente será de R$ 207,00. Os clientes preferem comprar o presente no centro (66,31%), bairro (13,42%), shoppings (7,35%) e em galerias (0,59%).

A maioria vai entregar o presente pessoalmente (95,20%) e outra pequena parcela vai mandar entregar (4,80%). As compras serão de maneira presencial (81%) e online (19%).

Os motivos de quem não pretende presentear são porque o pai faleceu (68,75%), pai mora longe (12,29%), não conhece ou não tem contato com o pai (5,21%), não tem o hábito de presentear (4,27%), não tem um bom relacionamento com o pai (3,54%) ou porque está sem dinheiro (1,67%).

O Dia dos Pais devem movimentar R$ 360,66 milhões na economia de Mato Grosso do Sul, entre presentes e comemorações, número 41% maior do que em 2022.

O analista-técnico do Sebrae-MS, Paulo Maciel, afirmou que as expectativas de movimento são boas para a data e deu conselhos para empresários no ramo comercial.

“Algumas dicas para o empresário aproveitar o Dia dos Pais são: trabalhar na organização da sua loja, tanto na ambientação referente à uma decoração temática, quanto na organização do espaço, pois isso geralmente contribui para o aumento de vendas; flexibilizar as formas de pagamento, disponibilizando diversas opções como o parcelamento no cartão de crédito, o Pix, e o famoso desconto nos pagamentos à vista; oferecer produtos de boa qualidade, é um fator sempre importante para os clientes; e, por fim, manter contato recorrente com os clientes, usando as redes sociais para se conectar e garantir novos negócios”, aconselhou.

O levantamento foi realizado com 1.981 pessoas em Campo Grande, Corumbá/Ladário, Coxim, Bonito, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas, entre os dias 21 e 28 de junho de 2023.

CRÉDITO: CORREIO DO ESTADO