Dia dos Pais deve movimentar R$ 360 milhões em Mato Grosso do Sul

O Dia dos Pais, comemorado no segundo domingo de agosto, deve movimentar R$ 360,66 milhões em Mato Grosso do Sul, entre gastos com presentes e comemorações.

O montante é 41% superior ao injetado mesmo período do ano passado, quando a movimentação foi de R$ 256,68 milhões. Em dinheiro, o aumento é de R$ 103,98 milhões.

É o que aponta pesquisa divulgada nesta terça-feira (18) pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio (IPF-MS) em parceria com o Sebrae.

A maioria das pessoas que irão celebrar a data afirmam que preferem gastar dinheiro com comemorações do que com compra de presentes, sendo 51,54% dos entrevistados afirmando que irão presentear e 68,20% dizendo que irão celebrar a data.

Conforme a pesquisa, serão R$ 158,5 milhões em presentes e R$ 202,2 milhões em comemorações.

Presentes

O gasto médio por pessoa com presente é estimado em R$ 207

Entre os presentes, a preferência é por roupas, citada por 44,07% das pessoas que irão presentear. Na sequência, aparecem perfumes (23,41%) e calçados (21,55%).

As lojas físicas são a preferência da maioria dos entrevistados, com 81% afirmando que irão comprar presencialmente e apenas 19% pela internet.

O pagamento à vista com desconto e parcelamento no crédito são principais atrativos. Também aparecem como diferencial para escolha a qualidade do produto, item visto na vitrine e opção do pai.

Segundo a economista do IPF-MS, Regiane Dedé de Oliveira, os empresários devem se atentar as preferências dos clientes para aumentar as vendas.

” Por exemplo, quando perguntado ao consumidor quais elementos que podem definir as compras, o preço aparece reforçando a necessidade de uma estratégia de divulgação das promoções, assim como a escolha por produtos expostos na vitrine. Eles precisam ser atrativos, relacionados à data”, explica.

O analista-técnico do Sebrae/MS, Paulo Maciel, também dá dicas para o empresário aproveitar o Dia dos Pais para ampliar o faturamento.

“Algumas dicas para o empresário aproveitar o Dia dos Pais são: trabalhar na organização da sua loja, tanto na ambientação referente a uma decoração temática, quanto na organização do espaço, pois isso geralmente contribui para o aumento de vendas; flexibilizar as formas de pagamento, disponibilizando diversas opções como o parcelamento no cartão de crédito, o Pix, e o famoso desconto nos pagamentos à vista; oferecer produtos de boa qualidade, é um fator sempre importante para os clientes; e, por fim, manter contato recorrente com os clientes, usando as redes sociais para se conectar e garantir novos negócios”, afirma.

Comemorações

Com as comemorações, cada pessoa deve gastar, em média, R$ 199,57.

Dentre as pessoas que irão celebrar a data, a maioria (86%) afirma que irá passar o dia com o pai e preparar uma refeição em casa.

Há ainda 9% que irá comemorar o dia em um restaurante ou similar, 2% irá viajar e 2% irá passear com o pai e 1% irá pedir uma refeição delivery.