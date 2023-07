Dia Internacional do Reggae tem comemoração na Capital

Neste domingo (02), o ritmo e a positividade do reggae tomam conta da Esplanada Ferrroviária. O gênero musical jamaicano que é celebrado internacionalmente no dia 1º de julho, será comemorado na capital com um tributo a Bob Marley e Lincoln Gouveia. A entrada para o evento é a doação de 1kg de alimento ou um agasalho que serão entregues a famílias em situação de vulnerabilidade. A realização é da Associação Reggae de Mato Grosso do Sul conta com o apoio da Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Rádio Educativa e Causadores da Alegria.

“É uma forma de celebrar o legado destes dois ícones para nós e trazer de volta a música deles aos palcos e apresentar a cultura reggae para o público em geral, que é um estilo marginalizado, que às vezes fica fora da grande mídia em geral, então é a oportunidade de apresentar e desmistificar mostrando que o reggae é um movimento cultural e popular”, afirmou Diego Manciba, presidente da Associação.

A festa contará com a participação da pioneira Banda Canaroots e convidados, que promete levar o público a cantar, dançar e se emocionar com grandes sucessos de Bob Marley e Linconl Gouveia, relembrando suas mensagens de amor e unidade. Também se apresenta a equipe de som Rockers Sound System, que assume a discotecagem do evento.

Além disso, haverá uma programação especial para as crianças nas primeiras horas do evento. Para garantir diversão e aprendizado para os pequenos, haverá intervenção cultural com a Banda de Percussão Lixo Seco do Projeto Livres.

Serviço

Evento: Dia Internacional do Reggae – Tributo a Bob Marley e Lincoln Gouveia

Horário: das 15h às 22h

Local: Esplanada Ferroviária

Entrada: Doação de 1kg de alimento ou um agasalho que serão doados a família em situação de vulnerabilidade