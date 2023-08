Dia Lilás na ALEMS conscientiza sobre fim da violência contra a mulher

A próxima semana na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) começará com mais um evento alusivo ao Agosto Lilás, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, aberto ao público. Realizado pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, o Dia Lilás acontecerá na próxima segunda-feira (21), das 14h às 17h, e contará com palestras que ressaltam o fim da violência contra as mulheres.

“Nesse Agosto Lilás, pensamos em realizar um Dia Lilás, preparado especialmente para as mulheres. Nele, serão realizadas palestras que têm como objetivo a conscientização, a promoção da sororidade entre mulheres e, também, a motivação pessoal, com a palestra de colorimetria e imagem pessoal. Então, será um momento muito importante e descontraído de cuidado das mulheres”, convida a deputada e presidente da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, Mara Caseiro (PSDB).

Durante o evento serão ministradas três palestras. A temática “Conscientização da Violência Doméstica” será abordada pelas promotoras de justiça, Lívia Carla Guadanhim Bariani, Clarissa Carlotto Torres, Aline Mendes Franco e Renata Ruth Fernandes Goya Marinho. “Abraço Feminino” é o tema que será proferido pela psicanalista e especialista em psicologia positiva, Kaká Ribeiro. E a palestra “Colorimetria e Imagem Pessoal” será ministrada pela pedagoga e representante na área de cosméticos, Djenane Miranda.

Legislação

A Campanha Agosto Lilás e o Programa Maria da Penha vai à Escola foram instituídos pela Lei Estadual 4.969/2016, de autoria do deputado Professor Rinaldo Modesto (PSDB), reforçando a a importância do combate e a necessidade do enfrentamento à violência contra a mulher. Durante todo este mês, são realizadas ações de prevenção e sensibilização sobre esse tipo de violência, bem como a divulgação da Lei Maria da Penha.