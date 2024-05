Dia Livre de Impostos 2024: live explica como será a ação deste ano

Vem aí o Dia Livre de Impostos – DLI, no próximo dia 6 de junho.A ação é organizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pela Câmara de Dirigente Lojistas Jovem (CDL Jovem) desde 2003, em todo o Brasil, e tem como intuito um protesto contra as altas cargas tributárias e o baixo retorno dos impostos arrecadados pelas autoridades.

Durante evento online realizado na quinta-feira, 2 de maio, foi explicado como irá funcionar a ação deste ano. A reunião contou com a participação do Raphael Paganini, coordenador nacional da CDL Jovem, Lucia Fassarela, vice-coordenadora, e Victor Gonzales, coordenador da CDL Jovem Amazonas e gestor do projeto. Eles esclareceram alguns pontos de como será a ação, apresentaram as novidades do site do DLI e o passo a passo de como os lojistas podem participar da edição de 2024.

Para Raphael Paganini, o projeto consegue envolver todos os setores interessados. “É uma campanha de conscientização que une consumidores, lojistas e prestadores de serviço para demonstrarmos o excesso de imposto nos nossos produtos e serviços, além de uma burocracia tributária que também atrapalha nosso ambiente de negócios”, afirmou.

Já o gestor do DLI, Victor Gonzales, destacou a quantidade de dias do ano que os brasileiros pagam de impostos e lembrou da atenção que deve se ter com a regulamentação da reforma tributária. “A ação é para mostrarmos que não estamos satisfeitos com as altas cargas tributárias. Trabalhamos mais de 150 dias no ano para que possamos parar de trabalhar para pagar os impostos e, a partir disso, começarmos a trabalhar para nós mesmos. Além disso, estamos vigilantes com a regulamentação da reforma tributária, que pode trazer surpresas desagradáveis, em especial para quem trabalha com serviços”, analisou.

Impacto

O DLI não é apenas um ato de protesto. É também uma das melhores datas comerciais do primeiro semestre para o varejo. Gera visibilidade e aumenta o fluxo de consumidores para as lojas que participam da ação. Para se ter ideia da dimensão dessa ação promovida pela CNDL e CDL Jovem, em 2023, foram mais de 50 mil lojas varejistas em todo o Brasil participantes, que movimentaram cerca de R$ 2 bilhões. Além disso, teve um impacto medido em R$ 63 milhões em mídias espontâneas.

Empresários interessados em participar

Lucia Fassarela, vice-coordenadora da CDL Jovem, lembrou que tanto lojas físicas quanto online podem se cadastrar e participar do evento. “O site do DLI não vende nada, ele é uma grande vitrine e apenas direciona o consumidor para as compras, por isso é importante estar atento a como deve ser o cadastro dos produtos”, ressaltou.

Os empresários interessados em participar do Dia Livre de Impostos 2024 já podem se cadastrar: basta acessar www.dialivredeimpostos.org.br. Os registros podem ser feitos até o dia 5 de junho, às 22 horas (horário de Brasília).

Mas atenção: os produtos e as empresas cadastradas só estarão visíveis no site a partir do dia 3 de junho.

No portal do DLI, é possível fazer o download de peças, produzidas pela CDL Jovem para que os participantes cadastrados possam divulgar a campanha e suas promoções nas redes sociais e outros canais de comunicação. Também está disponível o manual de marca com todas as orientações para o uso das artes.

Confira abaixo a live completa e fique por dentro de como será realizado a ação! Aproveite e inscreva-se em todos os canais da CNDL para não perder nenhuma notícia do setor.