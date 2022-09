Hoje, 23 de setembro, é o Dia Mundial de Combate ao Estresse, a data tem o objetivo de alertar a população sobre os sintomas e os hábitos ruins que causam danos para a saúde mental.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), que 90% da população sofre com estresse o que pode causar outras doenças. Além disso, entre os muitos impactos da pandemia do Covid-19 estão os danos para saúde mental alimentados pelo estresse de curto e longo prazo.

A psicóloga credenciada da Cassems em Três Lagoas Cleuza Mantovani, explica que o estresse é uma resposta do corpo a situações de pressões ou de ameaças. No entanto, apesar de ser uma defesa natural do corpo o estresse pode ocorrer em níveis baixos ou elevados.

Quando ocorre de forma mais grave a consequência é diminuir o bem-estar da pessoa e a qualidade de vida, trazendo serias consequências e complicações à saúde emocional de uma pessoa. “Entre os sintomas que apontam problemas na saúde mental estão a baixa concentração, a ansiedade, a insatisfação, a irritabilidade. Já na saúde física estão as dores de cabeça ou pelo corpo”, ressalta Cleuza Mantovani.

A orientação da especialista é buscar maneiras para diminuir as tensões e renovar as energias seja por meio da prática de atividades físicas ou acompanhamento feito com um profissional da saúde. “A pessoa pode procurar um psicólogo para avaliar se é ideal começar o tratamento médico medicamentoso e praticar atividades físicas”, finaliza.

Neste sábado (24), a Cassems promove ação para destacar a importância dos cuidados com a saúde mental. Na programação estão ainda aulas de Yoga e mindfulness, atividades que segundo a coordenadora do setor de psicologia do plano de saúde da Cassems Cláudia Medeiros Szukala são instrumentos para ajudar na saúde mental e aliviar o estresse. “Atividades físicas, como o Yoga, criam conexão entre corpo e mente e trazem benefícios para a saúde mental”.

A ação será realizada a partir das 8h30 no Parque das Nações Indígenas. Além disso, beneficiários da Cassems podem procurar o Centro Integrado de Atenção Psicossocial (Ciaps). Na rua São Paulo, nº 68, mais informações sobre o Ciaps podem ser obtidas pelo telefone (67) 3325-9610.