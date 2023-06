Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado nesta segunda-feira

O Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, foi estabelecido com o propósito de conscientizar todas as camadas da sociedade sobre as questões ambientais e a importância da preservação dos recursos naturais, que anteriormente eram considerados inesgotáveis.

A data foi escolhida para coincidir com a realização da Conferência de Estocolmo, ocasião em que se iniciou uma transformação no modo de perceber e abordar os problemas ambientais, além de se estabelecer princípios para direcionar a política ambiental em todo o planeta.

Em razão da dimensão do impacto gerado pelo homem em desfavor da natureza, por meio do descarte inadequado de lixo, consumo exagerado de recursos naturais, desmatamento, uso de combustíveis fósseis, desperdício de água etc, o Dia Mundial do Meio Ambiente é uma data que merece destaque tanto aos servidores do Poder Judiciário de MS quanto da sociedade, a fim de reafirmar o compromisso individual em desenvolver atitudes que intensifiquem o equilíbrio entre a qualidade ambiental do planeta e a qualidade de vida das populações, ou seja, a sustentabilidade.

Diante desse cenário, o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul tem realizado diversas ações para deixar um legado positivo para as gerações futuras. Entre elas, pode-se citar a instalação de 50 sistemas de energia fotovoltaica em suas edificações. Esses sistemas já instalados são capazes de atender ao consumo de uma cidade com mais de 1.750 habitantes.

As ações não param por aí. A segunda etapa de implantação de sistemas de energia fotovoltaica está em processo de licitação e, quando forem instalados, expandirão significativamente o atendimento, sendo capaz de suprir o consumo de uma cidade com mais de 5.100 habitantes.

Esses esforços em favor da sustentabilidade e da economia de recursos são uma clara demonstração do compromisso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul com o meio ambiente. Ao investir em energia limpa, o órgão reduz a emissão de gases de efeito estufa, diminuindo a dependência de fontes não renováveis e promovendo a preservação dos recursos naturais.

O impacto positivo dessas ações ecoa além das paredes do Tribunal e atinge toda a sociedade, que pode vislumbrar a justiça para com todos os seres vivos.