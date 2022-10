Foi sancionada a Lei nº 6.937/22, de autoria do vereador Dr. Sandro, que institui o Dia Municipal do Médico Nutrólogo em Campo Grande. A matéria foi promulgada pela Prefeita Adriane Lopes, na última terça-feira (4/10).

De acordo com a lei do Dr. Sandro, ficará incluído no Calendário Oficial do Município de Campo Grande, o “Dia Municipal do Médico Nutrólogo”, comemorado, anualmente, no dia 15 de setembro.

“Nosso agradecimento à prefeita Adriane Lopes pela promulgação da lei para os Médicos Nutrólogos. A nutrologia é uma especialidade médica que estuda a nutrição, podendo avaliar os benefícios e malefícios causados pela ingestão dos nutrientes no organismo, visando a manutenção da saúde e a diminuição no risco de doenças”, explicou o vereador Dr. Sandro.

O vereador, que também é médico nutrólogo, explica que os profissionais também podem diagnosticar doenças nutricionais, como por exemplo hipertensão e diabetes, auxiliando os pacientes no tratamento nutricional e medicamentoso, quando houver necessidade. Para isso, é necessário que o médico nutrólogo entenda a genética, composição corporal, hábitos alimentares, nível de stress e macrobiótica intestinal de cada paciente.