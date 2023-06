O Dia Municipal do Pastor Evangélico será celebrado com Sessão Solene na Câmara Municipal de Campo Grande nesta quarta-feira (28), às 19 horas. A homenagem foi proposta pelo vereador Gilmar da Cruz.

Na ocasião, será entregue a Medalha Legislativa Pastor Evangélico Apóstolo Edilson Vicente da Silva a religiosos que prestaram relevantes serviços por Campo Grande.

Presidente da igreja El Shaddai e pai do vereador Papy, o pastor faleceu aos 61 anos em 2020, vítima da covid-19.

A Resolução que dá nome do apóstolo à Medalha é de autoria do vereador Betinho.

Confira a lista dos homenageados:

Ayrton Araújo – Antônio José Miranda de Souza e Sergio Henrique Licio Lorentz

Betinho – Valdiran Vieira Silva e Claudio Cristaldo Velasques

Beto Avelar – Edgar Camilo Ferreira e Adriano de Sousa Bueno

Carlos Augusto Borges – Jefferson Borges Medeiros e Nildo Eduardo da Silva

Claudinho Serra – Arno Domingos Gonçalves

Clodoilson Pires – Getúlio Godoy Bueno e Arnoldo Boscarski Da Silva

Coronel Villasanti – Daniel Céspede Firmino e Reginaldo da Silva Florentino

Delei Pinheiro – Claudio Delmondes

Dr. Jamal – Pedro Monteiro Salgado Junior e Marcia Iara da Costa de Mello

Dr. Loester – Claudiney Duarte Primo e Oswaldo Baptista Bozo

Dr. Victor Rocha – Myriam Marcia Padial e Marcio Correa Gimenes

Edu Miranda – Eduardo Baptista de Moura e Edilene da Silva de Sousa e Sá Mendes

Gilmar da Cruz – Edmilson Alves da Silva, Alexandre Souza Moreira, Francisco Geronimo do Carmo e Fabio Lisboa Sampaio

Junior Coringa – João Carlos Vieira e João Henrique Brandao Dobes

Luiza Ribeiro – Leila Barros Vargas Caetano, Arley Saulo Albertin Lopes e Marcio da Costa Ortega

Papy – Elias Gomes de Moraes e Anderson Barros da Silva

Prof. André Luís – Álvaro Luiz Lopes Martinez e Vania Giselle dos Santos Ramos Ribeiro

Professor Juari – Roger Luiz Meireles Bazzano

Professor Riverton – Afrânio Magela Ribeiro e Fabricio de Assis Gonçalves

Ronilço Guerreiro – Júlio Augusto Miranda e Fernando Yasuo Sadoyama

Silvio Pitu – Thiago Guimaraes Bandeira e Ubirajara Alves Pinho

Tabosa – Pedro Moreno de Sousa e Anderson Marques de Souza

Tiago Vargas – Wellington Pereira da Silva e Maria Renilda Assunção do Rosário

Valdir Gome – Almir de Jesus Santos e Paulo Sérgio de Souza Gonçalves

William Maksoud – Ivanildo Soares da Silva e Antônio Franklin de Barros

Zé da Farmácia – Cátia Cristiane de Souza Queiros e Cristina do Espirito Santo