Dia ‘S’: escolas estaduais promovem ações no dia 20 de abril em Campo Grande

Uma ação entre a Sejusp e a Secretaria de Estado de Educação tenta trazer a reflexão aos alunos sobre o atual momento em virtudes das ameaças de massacres e ataques as escolas de Mato Grosso do Sul. A ação acontece nesta quinta-feira (20).

As escolas colocarão em prática atividades variadas, utilizando o espaço de disciplinas como Projeto de Vida ou de outros componentes, para que os estudantes tenham momentos de diálogo com Estações de Aprendizagem e reflexões sobre os espaços escolares.

Nesta quarta-feira (19), por exemplo, algumas escolas optaram por liberar os alunos mais cedo e acelerarem algumas atividades para dedicar a quinta-feira a ação que será desenvolvida.

“Enviamos uma orientação para as escolas possibilitando a ‘dispensa’ dos nossos estudantes de forma antecipada na tarde desta quarta-feira, para que eles possam trabalhar nas orientações e planejamento das atividades de amanhã. Essa liberação é facultativa, uma vez que temos escolas com um grande número de estudantes e que possuem particularidades que podem exigir esse tempo maior de preparação”, destacou o secretário Educação, Hélio Daher.

As ações do Dia “S” também contarão com um reforço no policiamento nas unidades escolares, com a presença das equipes da Polícia Militar, por intermédio da Ronda Escolar, e também do COSI (Centro de Operações de Segurança Integrado).