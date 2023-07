Diálogo é importante para segurança das crianças na internet

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro deste ano e conta com 47.457 inscritos em Mato Grosso do Sul. Com a grande concorrência, os estudantes já começam a se preparar para a prova.

Para ajudar nesta preparação, a Prefeitura de Campo Grande lançou, no último sábado (15), o Cursinho Preparatório para o Enem 2023 com um aulão que será ministrado todos os sábados, até o mês de novembro.

Os aulões ao sábados de manhã serão gratuitos e abertos ao público, no auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

Também há vagas para as aulas do [email protected], com aulas preparatórias para o Enem e vestibulares, ministradas na Secretaria da Juventude (Sejuv) durante a semana, que está com vagas abertas.

As aulas do Cursinho acontecem às terças e quintas-feiras no período vespertino: das 13h30 às 17h, e período noturno: das 18h30 às 21h30, na sede da Sejuv, localizado na rua 25 de Dezembro, 924, Jardim dos Estados.

Para participar é necessário realizar uma inscrição prévia, sem custo, através do telefone: (67) 3314-3577 ou pelo whatsapp: (67) (67) 99287-2008.

Os interessados devem ser maiores de 15 anos e estarem inscritos para o Enem.

No preparatório são ministradas aulas de disciplinas de redação, ciências humanas, ciências da natureza, linguagens, códigos e suas tecnologias e matemática.

O secretário Municipal da Juventude, Maicon Nogueira, explica que o cursinho é uma oportunidade aos jovens que não podem pagar por um cursinho convencional.

“Nós preparamos esse curso para que os jovens tenham condições de alcançar uma nota alta e preparação como de quem paga por isso, pois contamos com professores extremamente qualificados, que trarão temas que fazem diferença na pontuação”, explicou.

Enem

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica.

Ao longo de mais de duas décadas de existência, tornou-se uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e de iniciativas como o Prouni (Programa Universidade para Todos) e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), além do acesso a algumas instituições portuguesas.

Além de uma redação de no máximo 30 linhas com estrutura dissertativo-argumentativa e desenvolvida a partir de uma situação-problema, há quatro provas objetivas, com 45 questões em cada área do conhecimento.

No primeiro dia do exame (5/11), serão aplicadas as provas de redação, de linguagens, códigos e suas tecnologias (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação) e de ciências humanas e suas tecnologias (história, geografia, filosofia e sociologia).

A aplicação terá 5 horas e 30 minutos de duração.



No segundo dia (12/11), serão as provas de ciências da natureza e suas tecnologias (química, física e biologia) e de matemática e suas tecnologias. A aplicação terá cinco horas de duração.