“Diálogos Tucanos” estará em Campo Grande no sábado

O “Diálogos Tucanos” estará no estado de Mato Grosso do Sul, neste sábado (08), e contará com a presença do presidente nacional do PSDB e governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Este será o quarto de uma série de encontros em diversas regiões brasileiras para debater o futuro e reestruturação do PSDB. O encontro ocorrerá no período da manhã, na sede do Diretório Estadual do PSDB, em Campo Grande.

O “Diálogos Tucanos” nasce como uma estratégia para fortalecer pautas e construir novas ideias. O objetivo desses eventos será ouvir as particularidades de cada região, para que o partido construa respostas sobre suas novas perspectivas de maneira coletiva e orgânica.

Lideranças do partido serão ouvidas, ideias serão debatidas e informações regionais serão coletadas. E, ao final da rodada desses encontros pelo Brasil, o partido vai apresentar um seminário, com resultados consolidados de toda essa jornada.

“Eu tenho o papel de liderar para dentro do PSDB a discussão sobre as agendas do partido, o seu propósito, suas bandeiras. Esse será um momento de discussão e de alinhamento interno”, afirma Eduardo Leite.

O presidente estadual do PSDB de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, vê como positiva a vinda do presidente Eduardo Leite e fala da importância do fortalecimento partidário.

“É preciso conversar, ouvir para avançar e fortalecer nosso partido. Faremos um evento voltado para nossos filiados e lideranças. A vinda do Eduardo pra cá mostra os novos rumos para o futuro do partido”, conclui.