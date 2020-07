CAMPO GRANDE/MS – Desde ontem (20) entrou em vigor a exigência de implantação do sistema de reconhecimento facial do aluno em Cursos a Distância. Essa é uma das novidades da Portaria 83 do Detran-MS e que regulamenta os procedimentos e exigências para o credenciamento das instituições ou entidades públicas e privadas que oferecem modalidades a distancia.

A nova Portaria traz outras opções de credenciamentos de cursos, como os especializados de formação e atualização para condutores de veículos de transporte escolar, transporte coletivo de passageiros, veículos de emergência, veículos de transporte e movimentação de cargas perigosas e de veículos de transporte de cargas indivisíveis.

Para o chefe da Escola Pública de Trânsito, Marcos Alexandre Brandão Ramos, a iniciativa visa atender de forma mais abrangente todos os profissionais condutores de Mato Grosso do Sul, “principalmente nesse período de pandemia, que tem se evitado a aglomeração em salas de aula, dificultando muito esses profissionais se atualizarem, a opção a distância é muito importante para dar andamento nas capacitações”.

A empresas podem fazer o credenciamento de forma digital por meio do novo portal de serviços digitais – Meu Detran. É uma ferramenta nova, que facilitará o encaminhamento e o acompanhamento da documentação requerida. As empresas que já estão credenciadas devem se recredenciar com a nova regra estabelecida na resolução.