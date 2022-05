Empenhado em prevenir e acabar com a pandemia do uso e abuso de álcool e drogas, o vereador Dr. Sandro Benites, Médico Toxicologista e presidente da Comissão de Saúde da Casa de Leis promoverá, na segunda-feira (16/5), às 9 horas, a audiência pública “Campo Grande Sem Drogas”.

Para debater esse importante tema, o parlamentar convidou diversas autoridades da Capital e os representantes das comunidades terapêuticas, que acolhem e trabalham na recuperação dos dependentes químicos.

“Diante da pandemia que estamos vivenciando, do uso e abuso de álcool e drogas, que é uma doença que não tem cura e que exige um tratamento contínuo para o resto da vida, precisamos falar do assunto para tentarmos reduzi-la. Temos dezenas de casas de recuperação para os dependentes químicos, com centenas de homens e mulheres que não conseguem sair dessa vida. Gostaria de debater mais e encontrar uma solução para minimizar esse drama que Campo Grande está vivendo. Não só nossa Capital, como o Estado e o Brasil”, explicou o vereador.

O parlamentar tem intensificado o seu trabalho de prevenção abordando o tema nas escolas, empresas, faculdades, entre outras, de Campo Grande e municípios do interior de Mato Grosso do Sul.

A audiência será presencial, no Plenário Oliva Enciso e terá transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube da Câmara Municipal de Campo Grande.