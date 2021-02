A edição do Diário Oficial do Mato Grosso do Sul desta segunda-feira (22) traz a publicação da aposentadoria do Delegado de Polícia Marcelo Vargas Lopes.

Marcelo Vargas assumiu o cargo de Delegado de Polícia em 3 de julho de 1990. Durante sua trajetória atuou em diversas Delegacias entre elas 1ª DP, 5ª DP, Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos – Defurv e Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco e Resgate a Assaltos e Sequestro – Garras.

Exerceu mandatos de presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Mato Grosso do Sul – Adepol/MS e Associação dos Delegados do Brasil – Adepol/BR.

Em 2016 foi designado para exercer a função de Delegado Geral permanecendo até a data de hoje, após 31 anos e 28 dias de efetivo exercício policial.

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul agradece ao Delegado de Polícia Marcelo Vargas Lopes por toda dedicação à instituição, o que contribuiu para que atingisse o título de uma das melhores polícias do Brasil, e deseja os mais sinceros votos de que essa nova fase de sua vida seja ainda mais regada de prosperidade.

Mensagem

“Existe um tempo certo para cada coisa, momento oportuno para cada propósito debaixo do Sol: Tempo de nascer, tempo de morrer; tempo de plantar, tempo de colher. ” Eclesiastes 3.1: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu… assim também chegou ao fim meu tempo de trabalho frente a PC/MS. Hoje a minha aposentadoria voluntária está publicada no Diário Oficial.

Agradeço a cada colega, cada profissional com quem tive a oportunidade de trabalhar durante estes 31 anos no cargo de Delegado de Polícia, dos quais os últimos cinco anos como Delegado Geral. E por isso minha gratidão também ao Governador Reinaldo Azambuja, cuja confiança no meu nome concedeu o imenso orgulho de dirigir e alçar a nossa querida Policia Civil ao topo nacional.

Foram etapas de aprendizagem, de desafios, de crescimento pessoal nessas três décadas de carreira. Sucesso, evolução e muitas conquistas, com a família Polícia Civil sempre a apoiar, que permitiram dar o meu melhor e me dão prova de que tudo valeu a pena.

Como Delegado-Geral reduzimos em mais de 80% o número de presos em Delegacias, o que possibilitou que nossos policiais se dedicassem à investigação policial e, com isto, reduzimos todos os índices criminais (homicídio 23%, roubo 55%, furto 26%…)

Nosso índice de esclarecimento de homicídios de quase 70% coloca nossa instituição como a melhor Polícia Civil do Brasil.

Implantamos a promoção meritória com avaliação de desempenho individual, sem o limitador de vagas, o que na prática possibilita que todos os bons policiais cheguem ao final da carreira, acabando a disputa interna e a ingerência política nas promoções funcionais.

Criamos o GOI – Grupo de Operações e Investigações, e também descentralizamos a Inteligência Policial, criando em cada regional os NIPs – Núcleos de Inteligência Policial, além de estimularmos a instalação dos SIGs-Setor de Investigação Geral em todas Delegacias do Estado, unidades estas que deram maior operacionalidade e contribuíram significativamente para os bons resultados atingidos.

Também criamos o DRACCO-Departamento de combate ao Crime Organizado e à Corrupção, além da Delegacia Regional de Bataguassu e de 6 Salas Lilás nos municípios com altos índices de violência doméstica. Importante salientar que tais salas não atendem apenas mulheres vítimas de violência, mas também jovens e crianças. Neste ano, será ampliado o rol de salas lilás com a inauguração de outras 20 delas, munidas de mais recursos oriundos de emendas dos nossos parlamentares estaduais.

Conseguimos capitanear recursos de emendas parlamentares federais e verbas da SENASP e SEAD na ordem de 31 milhões de reais, o que possibilitou a aquisição de 82 novas viaturas que serão distribuídas hoje à tarde, além de outras 85 viaturas, totalizando 167 novos veículos, bem como novas pistolas, fuzis, computadores e demais equipamentos. Importante frisar que estas viaturas são as primeiras que possuem blindagem, cujo custo mais elevado se mostrará insignificante se evitarmos a perda das vidas de nossos policiais!

Também reformamos e revitalizamos quase 80 % das nossas unidades policiais, investimentos do Estado e também dos repasses de suprimentos de fundos implantados graças ao esforço do nosso Governador Reinaldo Azambuja com a liberação mensal destas verbas.

O Governador também sancionou a Lei 5.139/2017 que criou a conta vinculada da Polícia Civil, sendo que a partir deste mês passamos a receber os repasses integrais das taxas decorrentes do Poder de Polícia o que possibilitará, de forma perene, maiores investimentos na nossa instituição, tornando-se embrião da autonomia financeira que almejamos.

Ainda nomeamos 318 novos policiais, dos quais 72 novos Delegados, estando em fase final da formação de 243 investigadores e escrivães, com conclusão da academia prevista para o próximo mês.

Fizemos os enfrentamentos necessários à criminalidade em geral e principalmente às organizações criminosas. Prendemos ao longo destes cinco anos desde o ladrão de varal àqueles que se julgavam acima da Lei e da Justiça.

Aproveito para parabenizar o primeiro na história a assumir em sucessão à direção, o Delegado Geral Adjunto Dr Adriano Garcia Geraldo, a quem desejo apenas três coisas: trabalho, trabalho e trabalho!

Encerro esse ciclo da minha vida com a certeza do dever cumprido, que lutamos o bom combate e guardamos a fé. Penduro minhas algemas, mas não minha pistola. Esta continuará pronta e em condições.

Muito obrigado!

Marcelo Vargas Lopes