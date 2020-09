A Rainha do rasqueado e embaixadora cultural de Campo Grande, Delinha, decidiu celebrar seu aniversário de 84 anos fazendo o que mais gosta: cantar e encantar seus fãs. A live será exibida às 12 horas deste domingo (6) e contará com a participação especial da dupla Jads e Jadson.

Considerada um ícone no cenário musical, a artista que é cantora e compositora já foi tema de um filme e possui a maior discografia entre os músicos do Estado, contendo 19 álbuns e 2 DVD’s gravados. Delinha inciou sua carreira ainda na década de 50 e ao lado de seu ex-marido Delinho compôs e cantou as belezas de Mato Grosso do Sul.

De acordo com Delinha, a live é um presente para ela e para todos seus fãs: “Devido a pandemia tive que me afastar do público, e a saudade está apertando, mas com a ajuda da tecnologia podemos nos conectar, mesmo virtualmente e isso é incrível”.

A live que está sendo organizada pela Abaetê Comunicação e pelo empresário Ninho e será transmitida pelo canal do Youtube: Delinha A Dama do Rasqueado e também pela rádio Difusora Pantanal FM 101,9