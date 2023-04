Dinamarca tem cerveja feito com xixi humano

Limites, não temos! A mais nova bizarrice gourmet é uma cerveja feita com xixi humano reciclado. Sim, isso existe! você teria coragem de experimentar?. Segundo o site GrubStreet, uma Cervejaria Dinamarquesa Norrebro Bryghus, produz a cerveja usando um processo que envolve a coleta de 50 mil litros de xixi dos banheiros químicos do maior festival de música do Norte da Europa.

A Boa Notícia é que a urina é utilizada na fertilização dos campos de cevada de malte; o que significa que ela não está realmente na cerveja. De acordo com informações 60 mil garrafas desse tipo de cerveja foram produzidas!