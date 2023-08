Diniz convoca a Seleção Brasileira para a estreia das Eliminatórias da Copa do Mundo

O técnico da Seleção Brasileira Masculina, Fernando Diniz, fez sua primeira convocação, nesta sexta-feira (18), para as eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Os primeiros compromissos do Brasil são em setembro.

Os 23 jogadores convocados disputam as duas primeiras rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo. O primeiro jogo será contra a Bolívia, no dia 8 de setembro, no Mangueirão, em Belém, no Pará. O Peru será o segundo adversário no dia 12, na capital peruana Lima. Segue a lista dos convocados por Fernando Diniz:

Goleiros:

Alisson – Liverpool (ING)

Ederson- Manchester City (ING)

Bento – Athletico

Laterais:

Renan Lode – Olympique (FRA)

Caio Henrique – Monaco (FRA)

Danilo – Juventus (ITA)

Vanderson – Monaco (MON)

Zagueiros:

Ibañez – Al-Ahli (Arábia Saudita)

Gabriel Magalhães – Arsenal (ING)

Marquinhos – PSG (FRA)

Nino – Fluminense

Meio-campistas:

André – Fluminense

Bruno Guimarães – Newcastle (ING)

Casemiro – Manchester United (ING)

Joelinton – Newcastle (ING)

Raphael Veiga – Palmeiras

Atacantes:

Antony – Manchester United (ING)

Gabriel Martinelli – Arsenal (ING)

Richarlison – Tottenham (ING)

Rodrygo – Real Madrid (ESP)

Neymar – Al-Hilal (Arábia Saudita)

Vinicius Júnior – Real Madrid (ESP)

Matheus Cunha – Wolverhampton (ING)

Sem Paquetá

Horas antes da lista ser divulgada, no entanto, o Brasil foi surpreendido com a notícia de que Lucas Paquetá está sendo investigado por suposto envolvimento de familiares com sistema de apostas. O assunto foi abordado por Diniz, que revelou que o meia estava entre os selecionados.

“O Paquetá estava na lista. Não é uma questão de pré-julgamento, é uma questão de preservação de deixar o Paquetá livre para resolver essas questões. A gente teve esses problemas aqui no Brasil e precisa de tempo para que as coisas se esclareçam. Eu achei pertinente pensando nele, é um jogador que eu adoro, e a CBF está de portas abertas para ele, assim que ele conseguir resolver”, esclareceu.

Diniz é técnico da seleção brasileira e do Fluminense e convocou 2 jogadores do tricolor: o zagueiro Nino e o volante André. Desta vez, nenhum atleta do Flamengo ou do Botafogo foi chamado, assim como na primeira convocação de Ramon Menezes deste ano.