Acompanhado da esposa, Dra Maristela, do filho José Pedro, de irmãos, amigos, familiares e sua equipe de trabalho, Barbosinha descreveu o momento como de alegria, satisfação e de dever cumprido. Lembrou que com a emoção também vem junto toda responsabilidade do cargo que passa a ocupar a partir de 1º de janeiro de 2023, ao lado de Eduardo Riedel. “Vamos trabalhar muito para cumprir os compromissos assumidos com a população sul-mato-grossense de um Governo inclusivo, próspero, verde e digital, que leve o Estado a outro patamar, que proporcione crescimento exponencial a Mato Grosso do Sul com oportunidade de vida melhor, emprego e renda para a população, construindo um novo futuro para nossa gente”, destacou.

Riedel enfatizou características de seu vice, apontadas, segundo ele, já no período em que coordenou os trabalhos da equipe de transição. “Compromisso, capacidade de trabalho e lealdade são algumas características que você, meu amigo, vice-governador, Barbosinha já tem mostrado para o Mato Grosso do Sul. Vamos juntos nesta caminhada, amigo, vou precisar muito de você e da Maristela [esposa de Barbosinha]”, pronunciou o governador já diplomado em seu discurso.

“Toda essa confiança da população do Mato Grosso do Sul será compensada com muito trabalho e responsabilidade. Vou estar ao lado do Riedel cumprindo missões que me forem dadas”, finalizou o vice-governador ao final do evento.