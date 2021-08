O Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso do Sul (PT/MS) convocou todos os membros do Diretório Estadual para uma reunião ordinária neste sábado (14), a partir das 8h, na sede da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (FETEMS). A pauta principal é a estratégia do partido para as eleições de 2022.

Com o ex-presidente Lula liderando as pesquisas na disputa presidencial, o partido vê um bom momento para rearticular suas forças em MS. O ex-governador Zeca do PT já foi anunciado como pré-candidato ao governo do Estado, assim como o ex-prefeito de Mundo Novo Humberto Amaducci. Para compor as chapas de Deputadas e Deputados federais e estaduais vários nomes estão sendo sondados, principalmente nos principais colégios eleitorais do Estado. Outra vaga no radar é a para o Senado.

O Presidente Estadual do PT Vladimir Ferreira explica que será definida uma agenda para os próximos meses. “Vamos fazer reuniões pelo Estado e conversar com nossos dirigentes e com a população, preparando o PT para os desafios de 2022”. Outra pauta importante é o início da elaboração de um programa de governo para o Estado.

Além de Zeca, está confirmada a presença dos Deputados Estaduais Amarildo Cruz e Pedro Kemp e do Deputado Federal Vander Loubet. Apesar de presencial, a reunião está sendo organizada para respeitar todos os protocolos de biossegurança, com o uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento social.