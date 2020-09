Diante disso, Otávio Figueiró – Advogado especialista em Direito tributário, apresentou ao Prefeito Marquinhos Trad um parecer técnico reafirmando e explicando de forma técnica o direito das entidades religiosas de não serem taxadas pelo imposto IPTU.

De acordo com a Constituição Federal a imunidade tributária de templos e igrejas vale para todo e qualquer imóvel que esteja inscrito no nome da entidade religiosa.

“No trabalho relatamos sobre a garantia constitucional de que templos e igrejas são imunes de tributos. O lançamento ocorria desde 1988, e por se tratar de um parecer técnico, o Prefeito entendeu a inconstitucionalidade da cobrança e prontamente acatou o parecer.

Foi mais uma vitória para a sociedade campo-grandense”.

Otávio Figueiró é membro da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB Nacional, sendo o mais novo do Brasil e atualmente ocupa o cargo de Presidente da Comissão de direitos sociais da OAB/MS e é Ex Presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB/MS.

Em sua jornada como Advogado tributarista sempre lutou e fiscalizou os tributos lançados em Campo Grande e no Mato Grosso do Sul e seu emprenho e dedicação trouxe grandes conquistas para a população como a imunidade tributária das igrejas citadas aqui, dentre elas a Taxa do lixo e iluminação pública por exemplo.

Mesmo sem ser político Otávio Figueiró já fez muito e tem certeza que se for vereador, poderá fazer muito mais.