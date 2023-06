Diretor da ACADEPOL de MS participa de Seminário Nacional para atualização da Matriz Curricular de Segurança Pública

O diretor da Academia de Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (ACADEPOL/MS), Delegado Devair Aparecido Francisco, participou em Brasília-DF, nesta quinta e sexta-feira, 01 e 02/06, do Seminário de Gestores de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública. O evento foi realizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Diretoria de Ensino e Pesquisa da Secretaria Nacional de Segurança Pública (DEP/SENASP).

O evento visa discutir temas relevantes para as ações formativas dos profissionais da área, no que se refere à Lei 13.675, de 11 de junho de 2018, que institui o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), que deu origem à Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS).

Devair ressaltou a importância da discussão sobre a atualização da Matriz Curricular Nacional. “É fundamental que tenhamos uma matriz atualizada e que leve em consideração as mudanças e demandas da sociedade. A formação dos profissionais da segurança pública é um pilar essencial para garantir a efetividade das ações e a confiança da população”, afirmou o diretor.

O seminário contou com a participação de gestores de ensino e pesquisa em segurança pública de todos os estados do país, além de representantes de instituições de ensino e pesquisa, e teve como objetivo principal discutir estratégias e ações para a formação e qualificação dos profissionais da área, de forma a garantir a efetividade das políticas de segurança pública em todo o território nacional.

Com a participação ativa da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, o seminário reforça o compromisso da instituição em buscar a excelência na formação dos seus profissionais, contribuindo para a melhoria da segurança pública no estado e no país como um todo.