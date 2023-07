Diretor de DEIP da PMMS recebe Diretora-Geral da Faculdade Prime

Campo Grande (MS) – O Diretor de Ensino, Instrução e Pesquisa da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, Coronel PM Massilon de Oliveira e Silva Neto, recebeu na última sexta-feira (28/07), no Quartel do Comando Geral da PMMS, a Diretora-Geral da Faculdade Prime, Patrícia Harue Kawano.

Diretor da DEIP, Coronel PM Silva Neto, segurando a proposta oferecida juntamente com a Diretora-Geral da Faculdade Prime, Patrícia Kawano.

A Diretora-Geral tratou sobre a proposta e condições especiais para os integrantes da PMMS e seus familiares, informando que os descontos em determinados cursos chegam até 70% de desconto para os conveniados.

A reunião contou também com a presença do Assistente do Comandante-Geral da PMMS, Coronel PM Luis Fernando Lopes de Carvalho, do Diretor-adjunto da DEIP da PMMS, Tenente-Coronel PM Ênio de Souza Soares, do Chefe do Centro Técnico Ambiental da PMA, Tenente-Coronel PM Ednilson Paulino Queiroz, e dos representantes da Faculdade Prime, Luana Xavier Oriozola de Mello, Fernando Alli e o Luiz Carlos Saldanha.

Essas iniciativas buscam promover a capacitação e o aprimoramento profissional dos policiais militares, bem como de seus familiares, reconhecendo a importância de investir em educação como um fator-chave para o desenvolvimento pessoal e profissional.

Além disso, a Faculdade Prime oferece as modalidades de ensino flexíveis, como a educação a distância, permitindo que os interessados conciliem os estudos com suas atividades profissionais e familiares.

O PM e seu familiar que tiver interesse em fazer a Faculdade na Prime entre em contato pelo número 0800 605 4022 ou 67 9 9819-9960.

Assessoria de Comunicação Social da PMMS