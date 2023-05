Diretor do São Paulo reclama após empate no Majestoso: “Arbitragem vergonhosa”; veja

Torcida, jogadores e dirigentes do São Paulo ficaram indignados com a atuação do árbitro Bruno Arleu de Araújo após o empate contra o Corinthians, neste domingo (14).

Diretor do clube, Carlos Belmonte falou com a imprensa após a partida e foi enfático em sua declaração.

Eu fiquei procurando uma palavra para adjetivar a atuação do árbitro Bruno Arleu. Pensei ‘ruim’, ‘péssima’, ‘tendenciosa’. O que adjetiva realmente a arbitragem dele é ‘vergonhosa’ Carlos Belmonte, diretor do São Paulo

A fala de Belmonte foi reproduzida nas redes sociais do São Paulo. Ele listou os lances que julga ter tido erros de interpretação de Bruno Arleu, que é árbitro FIFA pela federação carioca.

“Com 10 minutos de jogo, ele dá um cartão para o Beraldo numa disputa aérea que ninguém entende”

“Depois, anula o segundo gol, que seria 2 a 0, do Calleri, antes do lance terminar, alegando que ele fez uma falta”

“Depois, no finalzinho do primeiro tempo, momento importante, ele dá um pênalti que até agora eu quero saber qual foi a carga que o Rafinha fez no atacante do Corinthians. E o VAR não aparece, também. O VAR que aparece em todas as situações, hoje não aparece”

“E aí, para completar, o Cássio soca uma bola, ela bate na mão do Murillo em um movimento absolutamente antinatural, e, de novo, o VAR não chama”

Belmonte ainda reclamou da expulsão de Rodrigo Nestor na quinta rodada, contra o Fortaleza.

O dirigente garantiu que o São Paulo vai entrar com uma representação na Comissão de Arbitragem da CBF, pedindo explicações sobre os possíveis erros: “Foi uma atuação que nós, do São Paulo, não aceitamos”.

“Corinthians tem 12 jogadores”

Na saída para o intervalo, Michel Araújo também tinha protestado contra a atuação do árbitro Bruno Arleu de Araújo na primeira etapa. O autor do gol que abriu o placar do Majestoso demonstrou insatisfação com duas decisões capitais tomadas pelo juiz.

O carioca marcou uma falta que anulou um tento marcado pelo argentino Jonathan Calleri e ainda assinalou um pênalti de Rafinha em cima de Wesley. Ambas marcações foram muito questionadas pelos atletas.

Perguntado o que o São Paulo deveria ajustar para o segundo tempo do clássico, Michel Araújo não hesitou em apontar a arbitragem, que seria um jogador a mais para o Corinthians, o motivo do empate até o intervalo.

“O que tem que ajustar primeiro é o juiz. Ele que deu o gol de empate para o Corinthians. O domínio de jogo foi total do São Paulo. Tivemos o segundo gol do Calleri e não foi falta. Não foi pênalti também. Temos que lutar contra tudo e mais fortes. São 12 jogadores lá”, disse à TV Globo.