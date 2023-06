Diretor-Presidente da Fundação de Cultura de MS; Max Antônio Freitas da Cruz é exonerado do cargo

Max Antônio Freitas da Cruz é exonerado do cargo de Diretor-Presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. A exoneração consta na edição desta segunda-feira (19) do DOE.

Max até janeiro ocupava a chefia da Sectur. A sua exoneração frente da pasta municipal foi publicada no dia 9 de janeiro.

Na publicação de hoje (19) consta que a exoneração foi feita a pedido do agora ex-diretor. De acordo com o DOE , Marcelo Ferreira Miranda, que é Secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania irá desempenhar a função de Diretor-Presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.