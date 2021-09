O diretor-presidente da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), Walter Carneiro Jr., foi homenageado na manhã desta quarta-feira (1), pela Câmara de Vereadores de Campo Grande.

Por indicação do vereador Professor Riverton (DEM), o dirigente da empresa de saneamento foi homenageado com a Outorga da Medalha Legislativa do Mérito Advocatício Doutor Nelson Trad. O delegado aposentado Antônio Silvano também foi homenageado com a mesma honraria. Além da Medalha Legislativa, Walter Carneiro Júnior recebeu das mãos do vereador Riverton um certificado, assinado pelo presidente da Casa de Leis, Carlos Augusto Borges, e pelo primeiro-secretário da Mesa Diretora, Delei Pinheiro.

“A Câmara Municipal de Campo Grande, por indicação do vereador Professor Riverton, presta homenagem a Walter Banedito Carneiro Júnior, com a Outorga da Medalha Legislativa do Mérito Advocatício Doutor Nelson Trad do Município de Campo Grande, por proposição da Mesa Diretora, instituída pela Resolução 1.113/2010 e 1.168/2013”, diz texto do certificado entregue ao advogado e diretor-presidente da Sanesul.

A entrega das comendas faz parte das comemorações alusivas aos 122 anos de Campo Grande. Em discurso, Walter Carneiro Júnior agradeceu a indicação de Rivertor e o aval dos demais vereadores em torno da aprovação da honraria.

“É uma alegria muito grande receber das mãos do vereador Riverton essa honraria que é a Medalha Nelson Trad, que reconhece o trabalho dos advogados de Mato Grosso do Sul. Eu que milito e exerço desde 2000, tenho a alegria e a satisfação de ter construído grandes amigos, ter desenvolvido grandes trabalhos em Mato Grosso do Sul.

Agora na Sanesul, nós estamos um momento diferente, investindo fortemente em saneamento básico em nossas cidades para que a gente possa alcançar o nosso objetivo que é ser o primeiro estado do Brasil a universalizar o esgotamento sanitário, levar saneamento básico para todas as famílias do Estado. Isso nos motiva, nos honra e nos dá ainda mais força para seguir firme com o trabalho em prol do povo sul-mato-grossense”, disse o dirigente.

CIDADÃO CAMPO-GRANDENSE

Na legislatura anterior, Walter Carneiro Júnior recebeu da Câmara de Vereadores a outorga de Título de Cidadão Campo-grandense por indicação do vereador André Salineiro (PSDB).