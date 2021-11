O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul determinou o afastamento imediato da responsável pela Casa do Aconchego, lar para idosos em Campo Grande (MS). Ela foi flagrada por câmeras de segurança agredindo fisicamente e ofendendo verbalmente moradores do local, que tem convênio e recebe repasses financeiros da prefeitura. Segundo os autos uma denúncia foi realizada ao Ministério Público em junho deste ano, após a família de uma idosa notar que a paciente vinha apresentando surtos com a troca de direção do local. Além disso, os familiares passaram a ser pressionados para que retirassem a idosa da instituição. A acusada ameaçava a família dizendo que a paciente não possuía contrato no local e que deveria se retirada imediatamente. Os vídeos das câmeras internas do local foram obtidos pelo ex-enfermeiro e ex-responsável técnico do asilo, Mariomar Alberto Alves da Silva, que denunciou o caso ao Ministério Público e à Polícia Civil.

DENÚNCIA