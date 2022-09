A candidata a deputada estadual pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) Juliana Aranda é empresária há mais de 28 anos na RU Uniformes e tem como principal objetivo estimular o empreendedorismo, fortalecer os programas de qualificação profissional para jovens, homens e mulheres e buscar alternativas para diminuir a carga tributária de Mato Grosso do Sul.

A candidata é cristã e defende os mesmos valores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que são Deus, Pátria, Família, Liberdade e Vida. Casada há 28 anos, mãe de dois filhos, diretora da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), palestrante e membro de diversos grupos de mulheres, como Mulher BPW, Mulher Girassol, Mulher de Asas e Mulher Diamont, além de idealizadora de dois grupos de mulheres na pandemia, sendo eles o Empreendedoras de Mato Grosso do Sul e Mulheres em Ação.

Ela explica que busca uma cadeira na Assembleia Legislativa de MS para lutar especialmente pelos empreendedores, por meio do incentivo à meritocracia e do olhar humanizado para as pessoas. Além disso, por atuar na área de fabricação e venda, tem conhecimento e experiência nos impasses e burocracias que os empresários enfrentam.

“O objetivo é reduzir o ICMS do nosso estado, que atualmente aplica uma das maiores alíquotas do país. Reduzir a carga tributária é essencial para atrair investimentos, gerar emprego e renda aos sul-mato-grossenses”, pontuou a candidata.

Especialista em empreendedorismo, tem em seu currículo a formação em gestão de micro e pequenas empresas, pós-graduação em Negócios, MBA em Marketing pela Faculdade Getúlio Vargas (MBA) e especialização em Master in Business Innovations em Indústria Avançada: Confecção 4.0, o que torna a RU Camiseteria. uma das poucas empresas do país a ter uma gestão com essa graduação.