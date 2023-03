A Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), recebeu, nesta quarta-feira (8), o Superintendente da Polícia Federal Agnaldo Mendonça Alves e o Chefe do Setor de Inteligência Policial, Delegado Bruno Costa de Toledo.

Estiveram presentes o Presidente Bitto Pereira, o Secretário-Geral Luiz Renê G. do Amaral e a Secretária-Adjunta Janine Delgado, bem como a Presidente da Comissão de Defesa e Assistência das Prerrogativas dos Advogados (CDA) de Silmara Salamaia e o membro Pedro Gonçalves.

O Superintendente Agnaldo Mendonça Alves e o Delegado Bruno Costa de Toledo estiveram na reunião convidando a Diretoria para a solenidade de posse, que acontecerá no dia 21 de março às 15 horas.

Ficou ainda decidido na reunião que será reinstalada a sala da OAB na Sede da Polícia Federal.