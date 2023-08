Diretoria da OAB/MS se reúne com a Comissão de Direito Previdenciário

O Presidente Bitto Pereira e a Secretária-Geral Adjunta Janine Delgado estiveram hoje (16) em reunião com o Presidente da Comissão de Direito Previdenciário Marcos de Castro e com a Conselheira Estadual Bianca Braga Medeiros.

O Presidente Marcos de Castro e a Conselheira Bianca Braga Medeiros apresentaram um projeto para levar, através da ESA/MS, um curso na área de Direito Previdenciário para as Subseções do Estado de Mato Grosso do Sul.

O Presidente Bitto Pereira parabenizou a Comissão pela iniciativa desta pauta e tema que é tão relevante para a advocacia e todo o Estado de Mato Grosso do Sul. “Tenho certeza de que será um projeto exitoso”.

De acordo com o Presidente da Comissão Marcos de Castro “o projeto foi idealizado pela conselheira Bianca, a ideia é que nós possamos fazer um mutirão de trabalho em prol da advocacia previdenciária e levar os principais pontos da advocacia para os colegas do interior, justamente para terem acesso a essas informações do direito previdenciário pode informar mais a população sobre todos os fatos, os acontecimentos e atualizações”.

A Conselheira Estadual Bianca Braga Medeiros explicou o objetivo do projeto. “Dando segmento aos trabalhos da comissão do direito previdenciário, esse projeto visa a levar até o interior mais qualificação na área do direito previdenciário, que é uma área presente na advocacia do dia a dia no interior e o objetivo da comissão da OAB/MS e da ESA é levar qualificação e excelência à advocacia sul-mato-grossense”.